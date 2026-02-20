Ascoli 2026 | Quintana blindata e un premio per i suoi eroi storici

Ascoli ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza per la Quintana 2026, in risposta a recenti tensioni nelle manifestazioni pubbliche. La città ha installato telecamere e aumentato i controlli nelle strade principali, mentre si prepara ad accogliere migliaia di visitatori. La tradizionale giostra si svolgerà nel centro storico, con una particolare attenzione alla tutela dei partecipanti e del pubblico. La manifestazione si conferma come un momento di forte richiamo per la comunità locale.

Quintana 2026: Ascoli tra tradizione, sicurezza e un omaggio a chi ha fatto la storia della giostra. Ascoli Piceno si prepara ad accogliere una nuova edizione della Quintana, un evento che rappresenta un pilastro della sua identità culturale e un volano per il turismo. L'edizione 2026 si caratterizzerà per un rinnovato impegno per la sicurezza, la valorizzazione delle nuove generazioni e un tributo a chi ha dedicato la propria vita alla manifestazione, con l'istituzione di un premio dedicato allo storico segretario dell'Ente Quintana, Giacinto Federici.