Ars il 50% dei deputati diserta le commissioni e solo il 16% prende la parola | ecco chi sono i meno presenti
A Palermo, il 50% dei deputati dell'Ars manca regolarmente alle sedute delle commissioni, mentre solo il 16% interviene attivamente. Questa scarsa partecipazione si traduce in presenze che sfiorano appena la metà delle convocazioni, evidenziando una presenza intermittente. Tra i meno presenti, molti non partecipano nemmeno alle discussioni, lasciando spesso il lavoro alle minoranze. La situazione si riflette anche nel numero di interventi, che sono molto pochi rispetto al totale delle riunioni programmate. La cosa più sorprendente è la mancanza di coinvolgimento di alcuni tra i più anziani.
Le presenze dei deputati nelle sedute di commissione dell'Ars superano di pochissimo il 50% (51 per l'esattezza) e in queste gli interventi dei commissari, che testimoniano l'effettivo interesse per la materia in discussione, avvengono col contagocce (solo il 16% prende la parola). È quanto emerge da uno studio del deputato regionale del M5S Adriano Varrica, che prende in esame due parametri quantitativi dell'attività nelle sette commissioni legislative permanenti di Palazzo dei Normanni - le presenze e gli interventi - ma non l'aspetto qualitativo, cioè l'apporto dei deputati in termini di proposte e iniziative parlamentari.🔗 Leggi su Palermotoday.it
