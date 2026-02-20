Arrivano i nuovi tesserini di riconoscimento per la guardia di finanza

La Guardia di Finanza ha introdotto nuovi tesserini di riconoscimento per migliorare la sicurezza. La decisione deriva dalla necessità di contrastare le contraffazioni e le frodi. I nuovi tesserini sono realizzati con una stampa ad alta precisione cromatica, che rende difficile replicarli. Tra le caratteristiche più evidenti c’è un ologramma che cambia aspetto a seconda dell’angolazione. La Guardia di Finanza distribuirà i nuovi documenti nei prossimi mesi. L’obiettivo è rafforzare l’identificazione ufficiale degli agenti in servizio.