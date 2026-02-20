Arrivano i nuovi tesserini di riconoscimento per la guardia di finanza
La Guardia di Finanza ha introdotto nuovi tesserini di riconoscimento per migliorare la sicurezza. La decisione deriva dalla necessità di contrastare le contraffazioni e le frodi. I nuovi tesserini sono realizzati con una stampa ad alta precisione cromatica, che rende difficile replicarli. Tra le caratteristiche più evidenti c’è un ologramma che cambia aspetto a seconda dell’angolazione. La Guardia di Finanza distribuirà i nuovi documenti nei prossimi mesi. L’obiettivo è rafforzare l’identificazione ufficiale degli agenti in servizio.
Nuovi tesserini di riconoscimento per la guardia di finanza.Tra le principali novità la stampa ad alta precisione cromatica, caratterizzata da sfumature continue che impediranno di individuare i punti di variazione del colore, ostacolando qualsiasi tentativo di riproduzione, l'ologramma.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Guardia di Finanza, nuove tessere di riconoscimento: più sicurezza contro le falsificazioni
Leggi anche: I lavori al ponte di Lodi arrivano sul tavolo della Guardia di FinanzaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
IT Wallet, arrivano i nuovi documenti e non solo: l’anno si apre con un dettaglio molto utile per i cittadiniLa progressione verso l’IT Wallet entra nel vivo, questo vuol dire che ci saranno sempre migliorie per i cittadini, è un punto di svolta epocale quello a cui stiamo assistendo che chiaramente ci porta ... mistergadget.tech
Polizzi Generosa, riapre l’ufficio postale: arrivano i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione Leggi la notizia e tutti i dettagli qui e nei commenti https://www.madoniepress.it/2026/02/20/polizzi-generosa-riapre-lufficio-postale-arrivano-i-nuovi-servizi-della- - facebook.com facebook
Dopo alcuni giorni di silenzio, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni dei sette ragazzi, feriti nella strage di capodanno a Crans-Montana x.com