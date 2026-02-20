Arriva Jumpers il cartone della Pixar in cui si immagina di entrare nella mente degli animali e comprenderli

Da fanpage.it 20 feb 2026

Arriva al cinema "Jumpers, un salto tra gli animali", un film d'animazione firmato Pixar e Disney che consente una riflessione sul desiderio degli esseri umani di comprendere cosa pensano gli altri animali che abitano il mondo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Argomenti discussi: Tecla Insolia: Doppio un cartone così mio fratello capisce che lavoro faccio.