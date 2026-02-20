Arrestato il principe Andrea e rilasciato dopo 12 ore

Il principe Andrea è stato arrestato ieri a Sandringham a causa delle accuse legate a Jeffrey Epstein. La polizia ha fermato il duca di York per alcune ore, poi lo ha rilasciato. La sua detenzione è avvenuta dopo che sono emerse nuove prove sui suoi presunti legami con il finanziere statunitense. La notizia ha suscitato grande attenzione in tutto il mondo e ha riacceso i riflettori sulla famiglia reale britannica. Andrea aveva festeggiato il suo 66° compleanno pochi giorni prima. La vicenda continua a tenere banco a Buckingham Palace.

Il sessantaseiesimo compleanno dell'ex principe Andrea si trasforma in un fermo a Sandringham, riaccendendo i riflettori internazionali sui rapporti con Jeffrey Epstein e aprendo un nuovo capitolo giudiziario per la monarchia britannica. Il fermo a Sandringham e il comunicato della polizia. Il principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica nelle prime ore del mattino, trasformando una data privata e simbolica come il suo sessantaseiesimo compleanno in uno dei momenti più delicati vissuti dalla monarchia negli ultimi decenni, con un fermo eseguito nella residenza di Sandringham che riporta con forza internazionale l'attenzione sui suoi controversi rapporti con il finanziere americano Jeffrey Epstein e sugli sviluppi investigativi legati al periodo in cui il fratello minore di re Carlo III ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo britannico.