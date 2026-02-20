Arrestano il principe Andrea e gli sciacalli si avventano
Il principe Andrea è stato arrestato per accuse legate a comportamenti inappropriati, scatenando un’ondata di critiche online. Gli sciacalli mediatici hanno immediatamente iniziato a diffondere dettagli sulla sua vita privata, alimentando polemiche e commenti velenosi. La sua posizione pubblica e il suo passato hanno reso il caso ancora più discusso, con molti che chiedono giustizia. La notizia ha suscitato reazioni immediate sui social, dove utenti di ogni tipo commentano con durezza. La vicenda continua a farsi strada sui giornali e nelle chat di tutto il paese.
Sessuofobi e monarcofobi, gli sciacalli che si sono avventati sul principe Andrea (continuo a chiamarlo principe perché principi si nasce e lui ci è nato eccome). Hanno arrestato il terzo figlio della regina Elisabetta in base a un’accusa che non ho capito bene, una sorta di abuso d’ufficio, ipotesi di reato molto opinabile e non proprio terribile che ovviamente non interessa a nessuno. La sciacallesca frenesia è invece eccitata dal principe erotomane: gli sarebbe bastato essere casto o plebeo e l’avrebbe fatta franca. Poco graziosamente lo hanno arrestato nel giorno del suo compleanno, sebbene fosse da tempo senza incarichi, impossibilitato a reiterare eventuali illeciti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Principe Andrea arrestato, Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso». Per l'accusa l'ex principe condivise informazioni con EpsteinL'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che le autorità hanno accusato di aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein.
A Sandringham umiliazione per l’ex principe Andrea, il personale si rifiuta di servirloA Sandringham, l’ex principe Andrea si trova in difficoltà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Starmer: Nessuno è al di sopra della legge (di A. Marrocco); Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten; Epstein files, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto per abuso d'ufficio; L'ex principe Andrea arrestato per i suoi legami con Epstein.
Principe Andrea arrestato e rilasciato dopo 12 ore, Re Carlo: «Giustizia faccia il suo corso»L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella ... ilmessaggero.it
Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Re Carlo: La giustizia deve fare il suo corsoClamoroso sviluppo dello scandalo nella casa reale britannica. La polizia è intervenuta stamattina nella tenuta di Sandringham. Re Carlo aveva dato piena ... huffingtonpost.it
Principe Andrea arrestato per gli Epstein Files: con la giustizia italiana sarebbe successo lo stesso La notizia ha fatto rumore in tutto il mondo perché tocca un nervo scoperto: il rapporto tra potere, giustizia e responsabilità. Il principe Andrea, oggi noto come - facebook.com facebook
È stato arrestato l’ex principe Andrea del Regno Unito x.com