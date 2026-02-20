arrestano il principe andrea e gli sciacalli si avventano

Il principe Andrea è stato arrestato per accuse legate a comportamenti inappropriati, scatenando un’ondata di critiche online. Gli sciacalli mediatici hanno immediatamente iniziato a diffondere dettagli sulla sua vita privata, alimentando polemiche e commenti velenosi. La sua posizione pubblica e il suo passato hanno reso il caso ancora più discusso, con molti che chiedono giustizia. La notizia ha suscitato reazioni immediate sui social, dove utenti di ogni tipo commentano con durezza. La vicenda continua a farsi strada sui giornali e nelle chat di tutto il paese.

Sessuofobi e monarcofobi, gli sciacalli che si sono avventati sul principe Andrea (continuo a chiamarlo principe perché principi si nasce e lui ci è nato eccome). Hanno arrestato il terzo figlio della regina Elisabetta in base a un’accusa che non ho capito bene, una sorta di abuso d’ufficio, ipotesi di reato molto opinabile e non proprio terribile che ovviamente non interessa a nessuno. La sciacallesca frenesia è invece eccitata dal principe erotomane: gli sarebbe bastato essere casto o plebeo e l’avrebbe fatta franca. Poco graziosamente lo hanno arrestato nel giorno del suo compleanno, sebbene fosse da tempo senza incarichi, impossibilitato a reiterare eventuali illeciti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Principe Andrea arrestato, Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso». Per l'accusa l'ex principe condivise informazioni con EpsteinL'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che le autorità hanno accusato di aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

A Sandringham umiliazione per l'ex principe Andrea, il personale si rifiuta di servirloA Sandringham, l'ex principe Andrea si trova in difficoltà.

