Armi in pugno e vestiti da militare | Così vado a caccia di maranza Trentenne denunciato dai ghisa
Un uomo di 30 anni è stato denunciato a Milano dopo aver attirato l’attenzione di passanti e poliziotti con un comportamento sospetto. In strada, urlava e indossava abiti militari, mentre si aggirava armato di un tirapugni, un coltello a serramanico e una pistola con tappo rosso. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha consegnato gli oggetti dichiarando di usarli per “cacciare i maranza”. La sua presenza in centro città con armi e abbigliamento militare ha destato molta preoccupazione tra i residenti.
di Marianna Vazzana MILANO Urlava in strada, in pieno giorno, vestito da militare. E agli agenti di polizia locale che si sono avvicinati chiedendogli il motivo della sua agitazione, l’uomo ha consegnato subito un tirapugni, un coltello a serramanico e una pistola con tappo rosso rovinato, spiegando: "Le tengo in quanto mi difendo dai maranza a cui do la caccia". Poi, a casa sua, i ghisa hanno trovato un arsenale con fiocina, balestra e presunte repliche di pistole. Tutto sequestrato. L’uomo, trentenne con precedenti di polizia e in cura in un Centro psico sociale, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
