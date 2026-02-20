Un uomo di 30 anni è stato denunciato a Milano dopo aver attirato l’attenzione di passanti e poliziotti con un comportamento sospetto. In strada, urlava e indossava abiti militari, mentre si aggirava armato di un tirapugni, un coltello a serramanico e una pistola con tappo rosso. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha consegnato gli oggetti dichiarando di usarli per “cacciare i maranza”. La sua presenza in centro città con armi e abbigliamento militare ha destato molta preoccupazione tra i residenti.

di Marianna Vazzana MILANO Urlava in strada, in pieno giorno, vestito da militare. E agli agenti di polizia locale che si sono avvicinati chiedendogli il motivo della sua agitazione, l’uomo ha consegnato subito un tirapugni, un coltello a serramanico e una pistola con tappo rosso rovinato, spiegando: "Le tengo in quanto mi difendo dai maranza a cui do la caccia". Poi, a casa sua, i ghisa hanno trovato un arsenale con fiocina, balestra e presunte repliche di pistole. Tutto sequestrato. L’uomo, trentenne con precedenti di polizia e in cura in un Centro psico sociale, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armi in pugno e vestiti da militare: "Così vado a caccia di maranza". Trentenne denunciato dai ghisa

Olimpiadi, in ritardo anche sulla sicurezza: dai vestiti termici ai depositi delle armi, fino ai cani poliziotto, la logistica per i 3.200 agenti è ancora da decidereA meno di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la preparazione logistica per la sicurezza dei 3.

Cecina | Ladro inseguito e bloccato da due agenti di polizia locale, denunciato trentenneDurante un pattugliamento nel centro di Cecina, due agenti di polizia locale hanno inseguito e bloccato un uomo di 30 anni, successivamente denunciato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.