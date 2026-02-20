Ariston & Polimi | 5 anni per rivoluzionare il riscaldamento
Ariston Group e il Politecnico di Milano hanno firmato un accordo di cinque anni per sviluppare nuove tecnologie nel settore del riscaldamento. La collaborazione mira a creare sistemi più efficienti e meno inquinanti, coinvolgendo ricercatori e ingegneri. Tra gli obiettivi c’è anche la sperimentazione di soluzioni innovative per ridurre i consumi energetici nelle case italiane. Durante il primo anno, sono già stati avviati progetti per migliorare la resa delle caldaie a gas. La partnership punta a portare sul mercato prodotti più sostenibili.
Ariston Group e Politecnico di Milano: Un Patto per l’Innovazione nel Settore Energetico. Una partnership strategica quinquennale unisce Ariston Group e il Politecnico di Milano per accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie sostenibili nel riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda. L’accordo, annunciato il 20 febbraio 2026, mira a creare un ponte tra il mondo accademico e l’industria, formando i professionisti del futuro e affrontando le sfide energetiche globali. Un’Evoluzione della Collaborazione. La rinnovata intesa tra Ariston Group e il Politecnico di Milano rappresenta un passo avanti rispetto alla collaborazione avviata nel 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu
