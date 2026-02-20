Arianna Fontana l' impossibile

Arianna Fontana perde la gara a due giri dalla fine perché Xandra Velzeboer si allontana troppo. La giovane olandese, con dieci anni in meno, domina i 500 metri e ha vinto tutte le ultime competizioni in questa distanza, fatta eccezione per i Mondiali di Pechino 2024. Durante la finale, Velzeboer accelera decisamente, lasciando alle sue spalle la Fontana e le altre avversarie. Kim Boutin, invece, fatica a mantenere il passo e si trova in quinta posizione. La corsa si conclude con un risultato ormai deciso.

A due giri dalla fine Arianna Fontana sa già che Xandra Velzeboer è troppo lontana. Ha dieci anni meno di lei e negli ultimi anni si è presa tutte le gare su questa distanza, i 500 metri, ad eccezione dei Mondiali del 2024 di Pechino dove l’ha battuta Kim Boutin, che al momento arranca al quinto posto proprio dietro Fontana. In semifinale Fontana era capitata in una batteria complicata, tra le sorelle Velzeboer, Selma Poutsma (ora terza dietro di lei) e Santos-Griswold, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali. Xandra Velzeboer si qualifica firmando il record del mondo in una batteria velocissima, Arianna Fontana però si adegua e chiude a poco più di un centesimo e qualificandosi senza ripescaggi per la finale A, quella che assegna medaglie.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

