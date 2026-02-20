Arianna Fontana l' impossibile
Arianna Fontana perde la gara a due giri dalla fine perché Xandra Velzeboer si allontana troppo. La giovane olandese, con dieci anni in meno, domina i 500 metri e ha vinto tutte le ultime competizioni in questa distanza, fatta eccezione per i Mondiali di Pechino 2024. Durante la finale, Velzeboer accelera decisamente, lasciando alle sue spalle la Fontana e le altre avversarie. Kim Boutin, invece, fatica a mantenere il passo e si trova in quinta posizione. La corsa si conclude con un risultato ormai deciso.
A due giri dalla fine Arianna Fontana sa già che Xandra Velzeboer è troppo lontana. Ha dieci anni meno di lei e negli ultimi anni si è presa tutte le gare su questa distanza, i 500 metri, ad eccezione dei Mondiali del 2024 di Pechino dove l’ha battuta Kim Boutin, che al momento arranca al quinto posto proprio dietro Fontana. In semifinale Fontana era capitata in una batteria complicata, tra le sorelle Velzeboer, Selma Poutsma (ora terza dietro di lei) e Santos-Griswold, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali. Xandra Velzeboer si qualifica firmando il record del mondo in una batteria velocissima, Arianna Fontana però si adegua e chiude a poco più di un centesimo e qualificandosi senza ripescaggi per la finale A, quella che assegna medaglie.🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Leggi anche: Olimpiadi, Mattarella chiama Arianna Fontana
Leggi anche: Arianna Fontana vola in semifinale: entusiasmo italianoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fontana giù dal podio nei 1000 metri di short track: Che rabbia, presa a sportellate dalla cinese; Short track, la staffetta donne vince l'argento nei 3000: Arianna Fontana da record; Arianna Fontana quarta nei 1000m, decisivo il contatto con Gong Li Milano Cortina 2026; Arianna Fontana e l'Italia: una favola d'oro.
Arianna Fontana, come te nessuno mai! Il nuovo argento a Milano Cortina 2026 la rende la sportiva italiana più medagliata di sempre alle OlimpiadiArianna Fontana alle scrive una nuova pagina dello sport italiano vincendo la medaglia d'argento nella finale 3000 metri staffetta femminile di Short Track ... vogue.it
Arianna Fontana, chi è il marito Anthony LobelloAnthony Lobello e Arianna Fontana: un amore iniziato alle Olimpiadi del 2006, cresciuto tra ghiaccio e sfide, tra medaglie, complicità e sostegno reciproco ... dilei.it
Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale https://milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia - facebook.com facebook
Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia Team x.com