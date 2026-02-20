Ari firmato il protocollo contro il sovraindebitamento | nasce lo Sportello sociale

Il Comune di Ari ha firmato un accordo con i commercialisti locali per combattere il sovraindebitamento. La firma sancisce la creazione di uno Sportello sociale, che offrirà consulenze gratuite alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso a soluzioni di pagamento più gestibili e a prevenire situazioni di crisi economica. Nei prossimi mesi, il servizio sarà attivo presso il municipio, con incontri programmati per i cittadini interessati.

La firma è avvenuta a Chieti, nella sede dell’Ordine. L’accordo punta a sostenere famiglie, consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori “sotto-soglia” Sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Ari, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti (Odcec) e l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti (O.C.C.) per facilitare l’accesso dei cittadini alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La firma è avvenuta a Chieti, nella sede dell’Ordine. L’accordo punta a sostenere famiglie, consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori “sotto-soglia”, start-up innovative ed enti non commerciali che si trovano in situazioni di indebitamento non più sostenibile, con ricadute spesso rilevanti anche sul piano sociale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Sovraindebitamento, firmato il protocollo fra Comune di Francavilla al Mare e commercialistiIl Comune di Francavilla al Mare ha firmato un protocollo con i commercialisti per combattere il sovraindebitamento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ari, firmato il protocollo contro il sovraindebitamento: nasce lo Sportello sociale; Ari, firmato il protocollo contro il sovraindebitamento: nasce lo Sportello sociale. Ari, firmato il protocollo contro il sovraindebitamento: nasce lo Sportello socialeLa firma è avvenuta a Chieti, nella sede dell’Ordine. L’accordo punta a sostenere famiglie, consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori sotto-soglia ... chietitoday.it Ari, firmato il protocollo contro il sovraindebitamento: nasce lo Sportello sociale x.com Le ultime giornate dei giochi olimpici scorrono veloci, e l’aria ha qualcosa di cristallino. Ci siamo lasciati ispirare da quell’eleganza sospesa sul ghiaccio. Un po’ regina del delle nevi, un po’ quotidianità raffinata. Oggi proponiamo un total white firmato CLIPS: p - facebook.com facebook