Ari firmato il protocollo contro il sovraindebitamento | nasce lo Sportello sociale

Da chietitoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ari ha firmato un accordo con i commercialisti locali per combattere il sovraindebitamento. La firma sancisce la creazione di uno Sportello sociale, che offrirà consulenze gratuite alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso a soluzioni di pagamento più gestibili e a prevenire situazioni di crisi economica. Nei prossimi mesi, il servizio sarà attivo presso il municipio, con incontri programmati per i cittadini interessati.

La firma è avvenuta a Chieti, nella sede dell’Ordine. L’accordo punta a sostenere famiglie, consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori “sotto-soglia” Sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Ari, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti (Odcec) e l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti (O.C.C.) per facilitare l’accesso dei cittadini alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La firma è avvenuta a Chieti, nella sede dell’Ordine. L’accordo punta a sostenere famiglie, consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori “sotto-soglia”, start-up innovative ed enti non commerciali che si trovano in situazioni di indebitamento non più sostenibile, con ricadute spesso rilevanti anche sul piano sociale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

