Argentina | Riforma del Lavoro Scontri e 135 Voti Milei sfida

L’approvazione della riforma del lavoro da parte del Parlamento argentino ha scatenato violenti scontri e proteste in tutto il paese. La causa principale sono le modifiche alle leggi sul lavoro, giudicate dannose da molti. Questa decisione ha portato migliaia di manifestanti in strada, con alcuni che hanno bloccato strade e ferrovie. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni, mentre le tensioni aumentano tra sostenitori e oppositori. La riforma ha ottenuto 135 voti favorevoli, ma il clima resta acceso.

Argentina nel Caos: La Riforma del Lavoro di Milei Divide il Paese tra Scioperi e Scontri. L'Argentina è stata scossa da una giornata di proteste e scontri questo martedì, in seguito all'approvazione di una controversa riforma del lavoro da parte del Parlamento. La legge, promossa dal Presidente Javier Milei, mira a modificare significativamente le regole sul mercato del lavoro, scatenando una reazione immediata e veemente da parte dei sindacati e della società civile, culminata in una giornata di scioperi generali e violenti scontri con le forze dell'ordine. Una Riforma al Centro del Dibattito Economico e Sociale.