Arezzo più di mille tifosi a Gubbio e formazione rimaneggiata Colpo a sorpresa preso Viviani

Chiosa e Gilli squalificati, Ionita infortunato, Mawuli acciaccato. Il pubblico amaranto a sostegno della squadra in una trasferta insidiosa. Preso lo svincolato centrocampista ex Benevento Scivolosa come una buccia di banana, la trasferta di Gubbio è di quelle da prendere con le pinze. L'Arezzo capolista si presenta alla partita con il Ravenna a -7, tre assenze certe e un paio di giocatori da valutare fino a pochi istanti prima della chiama da parte dell'arbitro. Chiosa e Gilli sono squalificati, Ionita è infortunato, Mawuli ha un risentimento all'adduttore. Il ghanese ci ha abituato a recuperi lampo, come quando ad Ascoli scese in campo a pochi giorni dalla frattura allo zigomo, ma un margine di dubbio c'è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

