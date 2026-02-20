Arezzo più di mille tifosi a Gubbio e formazione rimaneggiata Colpo a sorpresa preso Viviani
Arezzo ha portato oltre mille tifosi a Gubbio per la sfida, che si presenta difficile a causa di diversi infortuni. La squadra, già senza tre elementi fondamentali, ha anche deciso di schierare una formazione rimaneggiata, con alcuni giocatori da valutare fino all’ultimo minuto. La trasferta si preannuncia complicata, considerando anche la posizione in classifica e le assenze importanti. I tifosi sono arrivati in massa per sostenere la squadra in questa partita cruciale.
Chiosa e Gilli squalificati, Ionita infortunato, Mawuli acciaccato. Il pubblico amaranto a sostegno della squadra in una trasferta insidiosa. Preso lo svincolato centrocampista ex Benevento Scivolosa come una buccia di banana, la trasferta di Gubbio è di quelle da prendere con le pinze. L'Arezzo capolista si presenta alla partita con il Ravenna a -7, tre assenze certe e un paio di giocatori da valutare fino a pochi istanti prima della chiama da parte dell'arbitro. Chiosa e Gilli sono squalificati, Ionita è infortunato, Mawuli ha un risentimento all'adduttore. Il ghanese ci ha abituato a recuperi lampo, come quando ad Ascoli scese in campo a pochi giorni dalla frattura allo zigomo, ma un margine di dubbio c'è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
