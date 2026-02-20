Arezzo citata negli Epstein Files Le trame di Gelli nel dossier sulla misteriosa morte di Calvi

Arezzo compare nei Epstein Files, collegata alle trame oscure di Gelli e alla morte di Calvi. I documenti recentemente desecretati rivelano come la città sia stata al centro di rapporti segreti tra figure potenti e ambienti poco trasparenti. Tra le carte emergono incontri sospetti e collegamenti nascosti che coinvolgono personaggi noti e luoghi strategici. La scoperta apre nuovi scenari su eventi che hanno segnato la storia italiana. La presenza di Arezzo si aggiunge ai misteri ancora irrisolti di quelle vicende.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Le cronache di tutto il mondo sono invase dai famigerati Epstein Files, i documenti giudiziari desecretati legati allo scandalo del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Nella parte dei file che non fa parte dell'inchiesta giudiziaria ed è l'archivio del noto giornalista investigativo americano Edward Jay Epstein, autore del saggio inchiesta «Who Killed God's Banker?» sulla misteriosa morte del banchiere Roberto Calvi. È fondamentale fare subito una precisazione: tra il giornalista Edward Jay Epstein morto nel 2024 e il controverso Jeffrey Epstein, suicida nel 2019, non esiste alcun legame di parentela.