Arezzo 2026 | Pd punta su Ceccarelli coalizione divisa Primarie

Arezzo nel 2026 vive una situazione complicata: il Pd sceglie Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco, ma la coalizione resta divisa. La decisione del partito ha acceso discussioni tra i vari alleati, alcuni dei quali preferirebbero un altro nome. La candidatura di Ceccarelli, già assessore regionale, ha scatenato reazioni contrastanti e alimenta le tensioni interne. Il dibattito si concentra anche su possibili alleanze e strategie per conquistare la città. La campagna elettorale si avvicina, e le prossime settimane saranno decisive.

Arezzo al Bivio: Il Pd Indica Ceccarelli, Coalizione in Movimento. Arezzo è in fermento politico. Il Partito Democratico ha designato Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco per le elezioni del 2026, aprendo un confronto all'interno della coalizione di centro sinistra. La scelta, avvenuta dopo un'assemblea comunale, mira a presentare un'alternativa all'attuale amministrazione di centrodestra, ma non esclude la possibilità di ricorrere a elezioni primarie per allargare l'alleanza. Un'Assemblea Comunale Decisiva. L'assemblea comunale del Pd, composta da 116 delegati provenienti dai 16 circoli territoriali, ha espresso una valutazione critica sull'operato dell'amministrazione uscente.