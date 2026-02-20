Aretino di 38 anni muore mentre lavora in un' azienda

Marco Cacchiani, 38 anni, è morto dopo essere caduto da un impianto industriale alto sette metri. L’incidente si è verificato questa mattina durante una manutenzione, mentre l’uomo stava operando su una piattaforma. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla. La vittima lavorava da diversi anni nella stessa azienda, che ora si trova sotto shock per quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini.

È precipitato da sette metri d'altezza mentre stava svolgendo il suo lavoro. È morto così, a soli 38 anni, un operaio dell'Aretino. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, all'interno di un'azienda dove l'uomo era giunto per svolgere delle attività di manutenzione.

