Arenzano frana | 20 milioni per la galleria Aurelia a rischio

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana a Arenzano ha causato danni alla galleria e messo a rischio l’Aurelia. Le operazioni di bonifica e le esplosioni controllate hanno richiesto circa 20 milioni di euro e hanno rallentato i lavori di riapertura della strada, prevista per marzo. La frana ha danneggiato le strutture sottostanti e aumentato le preoccupazioni sulla stabilità dell’intera zona. La situazione resta critica e si attendono ulteriori interventi di messa in sicurezza.

Arenzano, la Frana Mette a Rischio l’Aurelia e Accende il Dibattito sulla Galleria. Una seconda esplosione controllata sulla frana di Arenzano, in Liguria, potrebbe ritardare la riapertura della via Aurelia, attualmente prevista per l’inizio di marzo. L’intervento, mirato a rimuovere una porzione instabile del versante, ha riacceso le preoccupazioni sulla stabilità del territorio e sulla tempistica dei lavori, con ripercussioni sull’economia locale. Un Nuovo Intervento e Tempi di Riapertura Incerti. L’esplosione, avvenuta mercoledì 20 febbraio, ha riguardato uno sperone roccioso che non poteva essere rimosso con mezzi convenzionali.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Frana tra Arenzano e Genova, Aurelia bloccataUna frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo.

VIDEO | Arenzano, nuova esplosione sulla frana: la riapertura dell'Aurelia potrebbe slittareUna seconda esplosione sulla frana di Arenzano ha causato il ritardo nella riapertura dell'Aurelia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Frana Arenzano: fumata nera, ipotesi esplosivo venerdì o sabato; Frana Arenzano, oggi l'esplosione della roccia di 15 metri; Paramassi Arenzano: approvata la mozione in Città metropolitana, Salis si impegna per riaprire il confronto; Frana Arenzano, l'esplosivo potrebbe essere utilizzato giovedì sera.

Frana Arenzano, oggi l'esplosione della roccia di 15 metriDopo la prima deflagrazione i tecnici Anas valuteranno le successive ed eventuali detonazioni per completare le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti sulla parete ... primocanale.it

Arenzano, nuova esplosione sulla frana: la riapertura dell'Aurelia potrebbe slittareIntanto, sabato pomeriggio è previsto un incontro pubblico per fare il punto sia sula frana sia sul contestato progetto della galleria paramassi di Anas ... genovatoday.it