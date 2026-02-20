Arenzano frana | 20 milioni per la galleria Aurelia a rischio

Una frana a Arenzano ha causato danni alla galleria e messo a rischio l’Aurelia. Le operazioni di bonifica e le esplosioni controllate hanno richiesto circa 20 milioni di euro e hanno rallentato i lavori di riapertura della strada, prevista per marzo. La frana ha danneggiato le strutture sottostanti e aumentato le preoccupazioni sulla stabilità dell’intera zona. La situazione resta critica e si attendono ulteriori interventi di messa in sicurezza.

Arenzano, la Frana Mette a Rischio l'Aurelia e Accende il Dibattito sulla Galleria. Una seconda esplosione controllata sulla frana di Arenzano, in Liguria, potrebbe ritardare la riapertura della via Aurelia, attualmente prevista per l'inizio di marzo. L'intervento, mirato a rimuovere una porzione instabile del versante, ha riacceso le preoccupazioni sulla stabilità del territorio e sulla tempistica dei lavori, con ripercussioni sull'economia locale. Un Nuovo Intervento e Tempi di Riapertura Incerti. L'esplosione, avvenuta mercoledì 20 febbraio, ha riguardato uno sperone roccioso che non poteva essere rimosso con mezzi convenzionali. Frana Vesima Arenzano, l'esplosione del masso per mettere in sicurezza la strada e ripristinare la viabilità. Riapertura prevista per il 1 Marzo. L'esplosione è avvenuta con le microcariche che hanno sgretolato il masso da duemila tonnellate e alto quanto un palazzo. Frana di Arenzano, la Procura di Genova apre un fascicolo.