Arcano Veneziano arriva in streaming | il thriller poetico di Serge Turgeon tra mito e ombre lagunari

Il cortometraggio Arcano Veneziano, diretto e prodotto da Serge Turgeon, ha raggiunto le piattaforme di streaming, tra cui Amazon Prime Video e Google Play. Il film porta gli spettatori in un Venezia avvolta da mistero, tra figure enigmatiche e ombre che si celano tra le calli. La narrazione si concentra su un investigatore che cerca di svelare un antico segreto legato alla città. La produzione ha coinvolto diverse realtà locali, rafforzando il legame con il territorio.

Venezia diventa un labirinto di segreti, presenze e destino. È questa l'atmosfera di Arcano Veneziano, cortometraggio noir-thriller firmato da Serge Turgeon (regia e produzione), ora disponibile in streaming su Amazon Prime Video e Google Play con distribuzione EmeraFilm. Della durata di 12 minuti, Arcano Veneziano è un'opera breve ma densissima, che sceglie un linguaggio visivo essenziale e punta tutto sull'evocazione: la città non è solo ambientazione, ma un organismo vivo, inquieto, fatto di canali, calli e angoli nascosti in cui il confine tra realtà e mito si assottiglia fino a scomparire.