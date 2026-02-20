Arbitri ora basta | il Milan si è fatto sentire con l’AIA Ecco tutti i temi della protesta rossonera

Il Milan ha deciso di protestare contro gli arbitri dopo le decisioni sbagliate che hanno penalizzato la squadra in diverse partite. La causa principale è l’errata gestione di alcune decisioni, che hanno influenzato il risultato finale, soprattutto nelle ultime giornate. I rossoneri hanno inviato un messaggio chiaro all’AIA, chiedendo maggiore attenzione e correttezza. La squadra si sente spesso danneggiata da errori che complicano la sua corsa in classifica. I dirigenti e i giocatori sono determinati a chiedere risposte concrete.

Nel corso del primo tempo di Milan-Como, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è stato colpito duramente alla tibia sinistra, in un intervento scomposto a tacchetti alti, dal difensore lariano Ignace Van der Brempt. Quest'ultimo non ha ricevuto neanche un'ammonizione, anche se già dal campo si notava come il fallo del giocatore del Como fosse duro e pericoloso. A Milanello e a 'Casa Milan', ha sottolineato la 'rosea', dopo aver rivisto l'azione al replay, nessuno si spiega perché il V.A.R. non abbia richiamato Mariani alla 'on field review'. La quale avrebbe conseguentemente portato al cartellino rosso per Van der Brempt.