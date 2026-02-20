Apt, la super hit firmata da Rosé e Bruno Mars è stata nominata il singolo più venduto a livello mondiale dall ‘International Federation Of The Phonographic Industry del 2025. La collab tra l’artista di Honolulu e la popstar delle Blackpink è il primo singolo con testo non inglese e il primo vincitore della classifica globale dei singoli guidato da artisti provenienti al di fuori del Nord America e dell’ Europa, secondo l’annuncio pubblicato nella giornata di ieri, 19 febbraio. L ‘IFPI ha attribuito il risultato ad un lancio globale coordinato che ha allineato gli sforzi radiofonici, di streaming e di marketing tra le regioni, aiutando il brano a mantenere lo slancio molto tempo dopo l’uscita e contribuendo alla sua presenza di 45 settimane nella Hot 100, dove ha raggiunto la #3.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Apt” di Rosè e Bruno Mars è stato eletto il brano più venduto nel mondo nel 2025

Leggi anche: Rosé parla della nascita di APT. e dei preziosi consigli ricevuti da Bruno Mars

Leggi anche: Come Bruno Mars ha battuto il record di biglietti venduti in 24 ore nel mondo: 2,1 milioni e sold out a Milano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.