Apt di Rosè e Bruno Mars è stato eletto il brano più venduto nel mondo nel 2025
Apt, la super hit firmata da Rosé e Bruno Mars è stata nominata il singolo più venduto a livello mondiale dall ‘International Federation Of The Phonographic Industry del 2025. La collab tra l’artista di Honolulu e la popstar delle Blackpink è il primo singolo con testo non inglese e il primo vincitore della classifica globale dei singoli guidato da artisti provenienti al di fuori del Nord America e dell’ Europa, secondo l’annuncio pubblicato nella giornata di ieri, 19 febbraio. L ‘IFPI ha attribuito il risultato ad un lancio globale coordinato che ha allineato gli sforzi radiofonici, di streaming e di marketing tra le regioni, aiutando il brano a mantenere lo slancio molto tempo dopo l’uscita e contribuendo alla sua presenza di 45 settimane nella Hot 100, dove ha raggiunto la #3.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Rosè e Bruno Mars in vetta alla Global Spotify con AptLe icone mondiali Rosé e Bruno Mars entrano nella storia con il nuovo singolo Apt. che entra al n.1 della classifica Global di Spotify e al n. 1 della classifica di debutto, oltre a registrare 46 ... ansa.it
Rosè e Bruno Mars, la loro super hit Apt supera i 2 miliardi di visualizzazioni su YouTubeIl brao è stato nominato una delle 50 migliori canzoni del 2024 secondo NME aggiudicandosi il secondo posto nella lista delle 25 migliori canzoni K-pop dell’anno stilata dalla rivista britannica. Sara ... metropolitanmagazine.it
