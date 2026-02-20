Aprilia Tuono 457 la naked agile e compatta con stile racing | la prova

Aprilia Tuono 457 ha attirato l'attenzione degli appassionati di moto grazie alla sua combinazione di prestazioni e design compatto. Questa naked leggera, con telaio in alluminio, offre 46,7 cavalli grazie al motore bicilindrico e un sistema elettronico avanzato. La moto si distingue per la posizione di guida aggressiva e dettagli sportivi che richiamano il mondo racing. Gli esperti sottolineano come questa versione sia ideale per chi cerca agilità e stile in città.

Aprilia Tuono 457 porta tecnologia e stile racing nel segmento A2: telaio in alluminio, 46,7 Cv dal bicilindrico e un'elettronica evoluta. Più naked che streetfighter, è versatile, agile e compatta, divertente tra le curve e pratica in città, senza perdere il pedigree sportivo tipico della casa di Noale.