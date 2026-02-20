apple e jon prosser lavorano per fissare la data di deposizione

Apple ha coinvolto Jon Prosser in una disputa legale, a causa di presunte violazioni legate a iOS 26. Prosser ha pubblicato dettagli riservati che hanno portato all’avvio di un procedimento giudiziario. La vicenda si concentra sul tentativo dell’azienda di ottenere informazioni precise sulla deposizione e sui passaggi successivi. La data di udienza ancora non è stata fissata, ma entrambe le parti si preparano a confrontarsi in tribunale. La questione riguarda anche l’accesso non autorizzato ai dati interni di Apple.

questo approfondimento analizza l'evoluzione della controversia tra apple e jon prosser, concentrandosi sull' iter legale legato a ios 26 e sull'eventuale accesso non autorizzato a dati riservati. nonostante un giudizio di default sia stato emesso in passato, le attività processuali stanno procedendo con deposito e scambio di materiale, e le parti mantengono contatti per fissare una data. la deposizione apple-prosser è in programma. secondo le carte processuali, apple ha notificato a prosser una citazione per documenti e per una deposizione. prosser ha riconosciuto di averle ricevute, e le due controparti stanno lavorando per definire una data.

