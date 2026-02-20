Appalti Ue | Usa alza il tono protezionismo a rischio ritorsioni

Gli Stati Uniti hanno criticato l’Unione Europea per le possibili misure protezionistiche negli appalti di difesa. Secondo Washington, se l’UE continuerà a limitare le gare pubbliche, potrebbe scatenare ritorsioni commerciali. La preoccupazione nasce dall’intenzione europea di rafforzare le aziende locali del settore militare, un passo che gli Stati Uniti considerano un rischio per il libero mercato. La disputa riguarda un possibile aumento delle barriere e delle restrizioni nelle gare di appalto, che potrebbe influenzare gli scambi tra i due blocchi. La situazione resta sotto stretta osservazione.

