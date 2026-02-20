Ape sociale 2026 | quali sono i lavori gravosi usuranti ammessi? L’elenco in vigore
La proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026 deriva dalla legge di bilancio approvata a fine 2025. Questa misura permette a lavoratori di settori gravosi di ricevere un’indennità mensile dall’INPS, coperta dallo Stato, fino al pensionamento. La lista dei lavori considerati usuranti include attività come l’edilizia e il settore agricolo. La misura mira a favorire il pensionamento anticipato di chi svolge mansioni particolarmente faticose o rischiose.
Prorogata sino al 31 dicembre 2026 per effetto dell’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 162 – 163, Legge 30 dicembre 2025, numero 199) APE sociale si concretizza in un’indennità economica a carico dello Stato ed erogata dall’INPS mensilmente fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento ottenuto in anticipo rispetto all’età per la vecchiaia. L’indennità APE spetta, previa domanda all’INPS, ai lavoratori in possesso di determinati requisiti anagrafici, che si trovano in almeno una delle quattro condizioni descritte dall’articolo 1, comma 179, Legge 11 dicembre 2016, numero 232. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
