Anziano morì con infezioni I familiari fanno causa alla clinica Domus Nova

Per una serie di infezioni contratte in ospedale, un anziano di 78 anni è morto a gennaio 2021 al pronto soccorso di Ravenna. I familiari accusano la clinica privata Domus Nova di aver causato la sua morte, dopo averlo ricoverato nell’ultimo mese di vita. La consulenza medico-legale incaricata dal giudice ha accertato che il paziente avrebbe contratto due infezioni durante il ricovero. I familiari hanno deciso di avviare una causa legale contro la clinica, chiedendo un risarcimento per il decesso del loro caro.

I familiari di un anziano morto a 78 anni, a gennaio 2021 al pronto soccorso dell’ ospedale di Ravenna, hanno fatto causa chiedendo i danni alla clinica privata Domus Nova dove il paziente è stato ricoverato nell’ultimo mese di vita e dove, secondo una consulenza medico legale disposta dal giudice, avrebbe contratto due infezioni. Il procedimento al tribunale civile ravennate, giudice Gianluca Mulà, dopo una mediazione fallita, è vicino alla sentenza. I parenti dell’anziano sono assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Maria Federica Celatti, la clinica dagli avvocati Maurizio Hazan ed Edoardo Errico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

