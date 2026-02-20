Anziano morì con infezioni I familiari fanno causa alla clinica Domus Nova
Per una serie di infezioni contratte in ospedale, un anziano di 78 anni è morto a gennaio 2021 al pronto soccorso di Ravenna. I familiari accusano la clinica privata Domus Nova di aver causato la sua morte, dopo averlo ricoverato nell’ultimo mese di vita. La consulenza medico-legale incaricata dal giudice ha accertato che il paziente avrebbe contratto due infezioni durante il ricovero. I familiari hanno deciso di avviare una causa legale contro la clinica, chiedendo un risarcimento per il decesso del loro caro.
I familiari di un anziano morto a 78 anni, a gennaio 2021 al pronto soccorso dell’ ospedale di Ravenna, hanno fatto causa chiedendo i danni alla clinica privata Domus Nova dove il paziente è stato ricoverato nell’ultimo mese di vita e dove, secondo una consulenza medico legale disposta dal giudice, avrebbe contratto due infezioni. Il procedimento al tribunale civile ravennate, giudice Gianluca Mulà, dopo una mediazione fallita, è vicino alla sentenza. I parenti dell’anziano sono assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Maria Federica Celatti, la clinica dagli avvocati Maurizio Hazan ed Edoardo Errico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Anziano morto al pronto soccorso, familiari fanno causa alla clinica ravennate dove era ricoveratoUn uomo di 78 anni è deceduto al pronto soccorso dopo aver contratto due infezioni mentre era ricoverato in una clinica di Ravenna per la riabilitazione post-ictus.
Anziano morto al pronto soccorso, familiari fanno causa alla clinica ravennate dove era ricoveratoSecondo una consulenza medico legale, l'anziano paziente avrebbe contratto due infezioni durante il ricovero nella clinica che lo avrebbero poi portato alla morte ... ravennatoday.it
