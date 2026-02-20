Antimo Navarra e Roberto Solofria portano in scena Desaparición

Antimo Navarra e Roberto Solofria presentano “Desaparición”, uno spettacolo teatrale che affronta il tema delle persone scomparse. La rappresentazione si terrà al Teatro Civico 14 nel fine settimana, con due spettacoli: sabato alle 20 e domenica alle 18. Navarra e Solofria interpretano i personaggi principali, accompagnati da Ilaria Delli Paoli e Michele Brasilio. La pièce si concentra su storie di perdita e mistero, coinvolgendo gli spettatori con scene intense e realistiche.

Sabato 21 febbraio alle ore 20.00 e domenica 22 febbraio alle ore 18.00, al Teatro Civico 14 va in scena Desaparición, l'opera, scritta da Antimo Navarra e Roberto Solofria, che vede sul palcoscenico gli stessi Navarra e Solofria, accanto a Ilaria Delli Paoli e Michele Brasilio. Desaparición, produzione MutamentiTeatro Civico 14, la cui regia è affidata a Roberto Solofria, porta in scena un capitolo oscuro della storia argentina, affrontando con intensità e profondità il dramma dei desaparecidos. In occasione della replica del 21 febbraio, si terrà alle ore 18.00 l'incontro "Prima del palco" con il critico teatrale Michele Di Donato, che dialogherà con il cast per approfondire genesi e significato della messa in scena.