Anticipo Serie A Sassuolo-HVerona 3-0

Il Sassuolo ha battuto 3-0 l'Hellas Verona nell'anticipo del 26° turno di Serie A, portando a casa una vittoria netta al 'Mapei Stadium'. La squadra di casa ha aperto le marcature al primo tempo e ha poi controllato il gioco, segnando altri due gol nella ripresa. La gara ha visto i neroverdi dominare soprattutto a centrocampo, mentre il Verona ha faticato a reagire. I tre punti rafforzano la posizione del Sassuolo in classifica.

22.38 Il tris di un Sassuolo sempre più tranquillo stende il Verona nell'anticipo del 26° turno al 'Mapei Stadium'. Dopo un inizio di marca Hellas, i neroverdi si scatenano con un uno-due devastante a fine 1° tempo. Al 40' il piattone di Pinamonti vale l'1-0,poi Montipò respinge il rigore di Berardi,ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso attaccante, 2-0 (44'). Nella ripresa chance mancate per Bowie e Thorstvedt, poi c'è la doppietta di Berardi che, si fa mezzo campo, e batte ancora Montipò, 3-0 (62'). Espulso Al Musrati (85').