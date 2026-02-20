Anticipazioni L’Eredità – Sfida tra giganti | gli ospiti del 20 febbraio di Marco Liorni

Marco Liorni porta “L’Eredità” in prima serata su Rai1 il 20 febbraio, spostando il programma dal suo orario classico. La causa è la richiesta di una serata speciale dedicata ai grandi campioni del quiz. Durante l’evento, due concorrenti molto noti si sfideranno davanti a un pubblico più ampio, portando un’energia diversa rispetto alle puntate quotidiane. La mossa ha suscitato curiosità tra i fan, pronti a vedere volti familiari in una veste inedita. La serata promette sorprese e momenti di suspense.

Il preserale più amato dagli italiani abbandona la sua collocazione consueta per sbarcare nella prima serata di Rai1. Venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio, alle ore 21,30, va in scena un evento imperdibile: L'Eredità – Sfida tra Giganti. Sotto la guida ormai consolidata di Marco Liorni, il game show prodotto in collaborazione con Banijay Italia celebra un traguardo storico: il ventennale della "Ghigliottina", il gioco finale che da due decenni tiene con il fiato sospeso milioni di telespettatori. L'Eredità – Sfida tra giganti, le anticipazioni del 20 febbraio. Non si tratterà di una puntata ordinaria.