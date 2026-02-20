Antenna di contrada Castelletta Permessi e installazione nel mirino

Antenna di contrada Castelletta, installata senza adeguate autorizzazioni, ha suscitato polemiche online. La pagina ‘Citanò comanna’ ha denunciato possibili irregolarità e conflitti di interesse legati ai permessi rilasciati prima di questa installazione. La discussione si concentra sui documenti e sugli atti, sia pubblici che privati, che hanno portato alla realizzazione del traliccio. La vicenda ha acceso un dibattito tra cittadini e autorità sulla trasparenza delle procedure. Ora si attende una risposta ufficiale delle autorità competenti.

Antenna di contrada Castelletta e potenziali conflitti di interesse, una questione sollevata sui social dalla pagina 'Citanò comanna' che ha aperto un caso sull'autorizzazione al traliccio e sugli atti - privati e pubblici - che ne hanno preceduto l'installazione. Apparteneva a dieci proprietari, e tra questi un assessore e un consigliere comunale oggi a Palazzo Sforza, il terreno acquistato dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero e poi affittato a una società di telefonia per impiantare l'antenna. Nel focus si sottolineano le tempistiche che hanno preceduto e accompagnato le autorizzazioni concesse dal Comune di Civitanova per autorizzare l'opera.