La spedizione italiana in Antartide, partita dalla base Concordia, si concentra su plastica e biomedicina. Per la prima volta, durante questa 22esima missione invernale del Pnra, i ricercatori analizzeranno i residui di plastica presenti nel ghiaccio e studieranno nuove applicazioni mediche legate ai materiali biologici. L’obiettivo è capire come l’ambiente antartico reagisca alle sostanze inquinanti e trovare soluzioni innovative per la medicina. La missione durerà fino a settembre, coinvolgendo una trentina di scienziati.

In Antartide prende il via la campagna invernale della ricerca italiana. Alla base italo-francese ‘Concordia’ è iniziata la 22esima missione invernale del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra) che si occuperà anche di plastica e biomedicina. Soltanto poco più di un mese era stato inaugurato l’archivio mondiale di ghiaccio per custodire la memoria della Terra. La campagna è finanziata dal ministero dell’Università e della ricerca. Il Cnr si occupa del coordinamento scientifico, l’ Enea della pianificazione e dell’organizzazione logistica delle attività alle basi antartiche; all’ Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale-Ogs è affidata la gestione tecnica e scientifica della nave da ricerca ‘Laura Bassi’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Antartide, dalla plastica alla biomedicina parte la campagna invernale italiana

Leggi anche: Dalla salute riproduttiva a ictus e cancro, i medici italiani contro i danni da plastica: parte una campagna per la prevenzione

Leggi anche: Materie prime seconde, la crisi parte dalla plastica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.