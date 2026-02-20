Angelina Mango torna in tour dopo il lungo stop | Non è stato il successo a farmi ammalare

A poche ore dal debutto del suo nuovo tour nei teatri, Angelina Mango torna e mette la parola fine dopo lo stop: “Non è stato il successo a farmi ammalare”, ha dichiarato in un lungo post. Un messaggio sincero, accorato, vero. Così Angelina Mango su Instagram ha pubblicato la pagina di un diario, dove nero su bianco ha riportato le prime sensazioni vissute dopo il lungo stop. Solo un anno e mezzo fa, aveva interrotto il tour e si era presa una lunga pausa: “Ieri sono salita sul palco, il mio palco, quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime.🔗 Leggi su Novella2000.it

