Angela Luce | si spegne a 87 anni l’ultima grande musa della cultura napoletana

Angela Luce, nota come la “voce di Napoli”, è morta a 87 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo napoletano, dove ha lasciato un segno indelebile. Nel corso della carriera, ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni e il suo talento, collaborando con grandi artisti come Totò e De Filippo. La sua voce ha accompagnato generazioni di napoletani, rendendola un simbolo della cultura locale. La città piange una figura che ha rappresentato Napoli nel mondo.

Addio ad Angela Luce, la "voce di Napoli". Scomparsa a 87 anni, l'attrice e cantante vinse il David di Donatello e recitò con Totò e De Filippo. Napoli perde uno dei suoi simboli più luminosi e poliedrici. All'età di 87 anni, ci ha lasciati Angela Luce, un'artista capace di incarnare come poche altre l'essenza verace e nobile della sua terra. Interprete straordinaria, ha saputo spaziare con naturalezza dal palcoscenico teatrale ai set cinematografici internazionali, lasciando un'impronta indelebile anche nella tradizione musicale partenopea. Il percorso artistico di Angela Luce è stato segnato dall'incontro con le vette più alte della cultura italiana.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Angela Luce: si spegne a 87 anni l’ultima grande musa della cultura napoletana Leggi anche: Morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni Leggi anche: Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Angela Luce morta, quel bacio (improvvisato) di Totò sul seno in Signori si nasce: «Lui disse, è così bella che mi è venuto spontaneo»Nell'immaginario collettivo Angela Luce, l'attrice morta oggi a 87 anni, resta la protagonista delle celebre scena in cui Totò le ... msn.com Addio ad Angela Luce, la diva che conquistò Totò, Pasolini e il cuore di NapoliAngela Luce, attrice e cantante, è morta nelle prime ore di oggi, 20 febbraio ... msn.com Angela Luce quando interpreta il personaggio diventa il personaggio stesso, non solo col trucco esterno, ma soprattutto nell’animo. Nelle interviste, Angela L. è Angela e basta. Addio a #AngelaLuce, un David di Donatello, aveva 87 anni. Era nata il #3dicembr x.com Morta Angela Luce, addio all'attrice e cantante napoletana - facebook.com facebook