Andy Cruz sfida il titolo IBF dopo la sconfitta di Muratalla

Andy Cruz ha deciso di sfidare il titolo IBF dopo aver subito una sconfitta contro Muratalla, che lo ha eliminato dalla corsa. La sconfitta è stata causata da un combattimento intenso e combattuto con determinazione, ma alla fine Cruz non è riuscito a portare a casa la vittoria. Ora, il pugile cubano si prepara a un nuovo percorso, puntando a rientrare nel ranking mondiale. La sua prossima sfida potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, portandolo più vicino all’obiettivo di tornare tra i primi.

Un quadro chiaro emerge dalla scena dei pesi leggeri: Andy Cruz è stato spedito direttamente in una fase eliminatoria che potrebbe accelerare il ritorno al titolo, senza spazio per un lungo ricostruzione. L’ordine dell’IBF è chiaro: Cruz deve incrociare i guantoni con l’avversario imbattuto Albert Bell in un match eliminatorio, creando una linea diretta verso una nuova opportunità iridata e mantenendo lo status di protagonista al vertice della divisione. L’avversario designato, Albert Bell, arriva con una progressione impeccabile in undefeated, avendo disputato 28 incontri vittoriosi senza sconfitte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

