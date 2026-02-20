Andrea scrive a Babbo Natale i regali arrivano a febbraio | Donare a un bimbo la magia ti rende una persona speciale

Andrea, un bambino di 9 anni, ha scritto a Babbo Natale il 8 dicembre 2025, affidando la sua letterina a un palloncino. La sua richiesta, però, non è arrivata in tempo e i regali sono arrivati solo a febbraio. Andrea ha spiegato che per lui donare la magia del Natale a un bambino rappresenta qualcosa di molto importante e gli dà una forza speciale. La sua storia mostra quanto possa essere significativo condividere momenti di gioia anche quando tutto sembra complicato. La sua lettera è diventata un esempio di generosità.

Il palloncino lanciato l'8 dicembre da Longone al Segrino, poi la sorpresa davanti alla porta con un pacco arrivato dal Lecchese e il saluto alla nonna che ha emozionato la famiglia L'8 dicembre 2025 Andrea, un bimbo di 9 anni, ha affidato la sua letterina per Babbo Natale a un palloncino. L'ha scritta bene, con l'indirizzo preciso, poi da Longone al Segrino lo ha lasciato volare con le sue richieste. Un gesto semplice, fatto con quella fiducia piena che hanno i bambini quando ancora credono che tutto sia possibile. Nella lista c'erano i doni che desiderava di più, tra cui uno che non era materiale, ma un saluto alla sua nonna, che non c'è più.