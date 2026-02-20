Andrea scoppia il caso sulla ex moglie Sarah Ferguson dopo l’arresto

Andrea è al centro di un nuovo scandalo dopo l’arresto della ex moglie Sarah Ferguson. La donna è stata fermata per un’indagine sulle sue attività finanziarie, che si sono svolte nella sua casa di Londra. La notizia si diffonde rapidamente, creando tensioni tra i membri della famiglia reale. Ferguson, nota per il suo passato movimentato, ora si trova sotto i riflettori per motivi ben diversi. La vicenda prosegue con sviluppi ancora da chiarire e nuove testimonianze che emergono in queste ore.

L’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto nella sua residenza nel Norfolk proprio la mattina del suo 66° compleanno, ha riacceso i riflettori sulla famiglia reale britannica. L’ex principe è ora in custodia cautelare, mentre l’opinione pubblica segue con attenzione ogni sviluppo della vicenda. Ma accanto alla notizia dell’arresto, un’altra domanda continua a circolare con insistenza: dove si trova Sarah Ferguson? Anche lei 66 anni, l’ex duchessa di York si è vista revocare i titoli e ha dovuto lasciare il Royal Lodge di Windsor, dimora che condivideva con l’ex marito Andrea. Mentre il fratello di Re Carlo III si è trasferito in un alloggio temporaneo nella tenuta di Sandringham House, di Sarah si sono perse le tracce ufficiali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

