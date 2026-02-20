Andrea rilasciato torna a Sandringham l’ex principe resta indagato

Andrea è tornato a Sandringham dopo essere stato rilasciato ieri, dopo 12 ore di interrogatorio a Aylsham. La polizia della Valle del Tamigi conferma che l’ex principe resta sotto indagine. La sua presenza a Sandringham è stata notata questa mattina, dove si è recato nel suo ufficio personale. La procura ha avviato un’indagine su alcune accuse che coinvolgono Andrea, che non ha ancora commentato. La vicenda si sviluppa nel silenzio e senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor ha fatto ritorno alla sua residenza provvisoria a Sandringham dopo il rilascio ieri in seguito a 12 ore di interrogatorio alla stazione di polizia di Aylsham, ma rimane indagato, come spiega la Bbc, citando la polizia della regione della Valle del Tamigi. La perquisizione della Royal Lodge, la casa in.