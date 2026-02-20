Andrea Purgatori | errori medici e negligenze Umberto I a processo

Andrea Purgatori è morto a causa di errori medici e negligenze, ora al centro di un procedimento giudiziario. L'ospedale Umberto I, le compagnie assicurative e alcuni medici sono coinvolti nell'inchiesta. La vicenda riguarda un caso di presunta negligenza durante il trattamento, che ha portato alla scomparsa del giornalista. La lunga battaglia legale prosegue tra accuse e difese, mentre si attendono sviluppi nel processo in corso.

La Battaglia in Tribunale per la Morte di Andrea Purgatori: Umberto I, Assicurazioni e Medici a Confronto. Roma – Il Policlinico Umberto I, due cliniche private e tre società di assicurazioni sono state riconosciute come responsabili civilmente per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio 2023 a causa di un’endocardite infettiva sopraggiunta mentre era già affetto da un tumore ai polmoni. La decisione, presa dal giudice per le udienze preliminari di Roma, apre un nuovo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria che riguarda le cure ricevute dal noto giornalista e le possibili negligenze mediche.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Morte Andrea Purgatori, policlinico Umberto I e tre assicurazioni citati come responsabili civili Leggi anche: Morte Andrea Purgatori, anche il Policlinico Umberto I citato fra i responsabili civili Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Garlasco, svolta attesa nelle indagini e scenari sulla possibile conclusione. Morte Andrea Purgatori, gup: Umberto I e 2 assicurazioni sono responsabili civiliLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Andrea Purgatori, gup: Umberto I e 2 assicurazioni sono responsabili civili ... tg24.sky.it Morte di Andrea Purgatori: due cliniche e un’assicurazione citate come responsabili civiliRoma, 19 settembre 2025 – Entra nel vivo il procedimento per la morte di Andrea Purgatori in cui sono imputati quattro medici. Si è aperta oggi l’udienza preliminare davanti al gup di Roma che, dopo ... quotidiano.net Morte Andrea Purgatori, policlinico Umberto I e tre assicurazioni citati come responsabili civili ift.tt/eTmsAct x.com Andrea Purgatori è stato uno dei giornalisti che ho seguito con maggiore interesse fin da bambino. Se questo progetto esiste, anche solo in parte, è merito suo. Inviato del Corriere della Sera per oltre vent’anni, ha raccontato alcune delle pagine più oscure e ir - facebook.com facebook