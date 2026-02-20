Andrea Pucci risponde a Fiorello nel suo mirino anche Biggio
Andrea Pucci ha criticato Fiorello dopo le sue dichiarazioni a La Pennicanza, accusandolo di essere troppo offensivo. La discussione è nata subito dopo le parole di Fiorello, che aveva commentato in modo duro su alcuni colleghi. Pucci ha scelto i social per replicare, sottolineando come le esternazioni del collega siano fuori luogo. La polemica si è accesa anche con Biggio, coinvolto nella stessa discussione. La vicenda continua a far discutere tra gli addetti ai lavori e il pubblico.
Andrea Pucci non ha apprezzato le parole di Fiorello a La Pennicanza ieri e prontamente gli ha risposto sui suoi social. Il comico catanese oggi replicherà? Continua il dissing tra Andrea Pucci e Fiorello. Tutto è iniziato quando il conduttore siciliano ha fatto la sua imitazione a La Pennicanza, dopo che si è ritirato da Sanremo. Poi ieri il comico milanese, raggiunto da Staffelli, ha risposto in maniera stizzita alla satira del collega e così a La Pennicanza, Fiorello lo ha deriso, incredulo che ci sia rimasto male per le sue parole. Pensavamo fosse finita qui ed invece Andrea Pucci ieri sera ha pubblicato delle stories rispondendo per le righe sia a Rosario, sia a Fabrizio Biggio, il suo amico e co-conduttore su Radio 2.🔗 Leggi su Ildifforme.it
