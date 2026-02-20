Andrea Pucci attacca ancora Fiorello | Io pseudo comico? Ho vinto il biglietto d’oro Poi prende di mira Biggio | Se non ridi ti licenzia poverini

Assomiglia a una partita di ping pong quella che Andrea Pucci sta giocando con Fiorello. Dopo che lo showman siciliano ha commentato a “La pennicanza” le dichiarazioni che Pucci ha fatto alle telecamere di “Striscia la notizia”, la palla passa nuovamente al comico milanese, che su Instagram lancia nuove frecciatine. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa sta succedendo tra Andrea Pucci e Fiorello. Intercettato da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’oro per la mancata partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, Andrea Pucci è stato chiamato a commentare anche l’imitazione che di lui ha fatto Fiorello a “La pennicanza”: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Pucci risponde a Fiorello tirando in mezzo Biggio: “Sorridi sennò ti licenzia”

Leggi anche: Fiorello replica ad Andrea Pucci: ‘Se si arrabbiano i pseudo-comici? Medaglia d’oro’

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è per me Andrea Pucci (che ho incontrato anche pochi giorni fa) e che cosa penso della sua scelta: nel 2006 abbiamo lavorato insieme in tv - Gabriele Parpiglia; Il caso Pucci e l’autoesclusione da Sanremo: censura o critica legittima? Il parere dei lettori; Luca Bizzarri su Andrea Pucci: Ha dato ragione agli imbecilli, doveva fregarsene; Blog | Tra Laura Pausini e Andrea Pucci, a Sanremo 2026 c'è già un gran chiasso.

Scontro totale tra Pucci e Fiorello! Il comico furioso su Instagram attacca anche BiggioVolano stracci tra Andrea Pucci e Fiorello. Dopo l'imitazione a La Pennicanza, il comico sbotta sui social contro lo showman: Poverini. mondotv24.it

Andrea Pucci Tapiro D’Oro di Striscia e attacco a Fiorello: Goditi la vita/ Sono di destra non fascistaAndrea Pucci Tapiro D'Oro di Striscia la notizia e attacco a Fiorello: Sono di destra non fascista, silenzio rotto dopo ritiro Sanremo 2026 ... ilsussidiario.net

Fiorello a Pucci: “C’è un po’ di permalosanza: kiss my ass - baciami il sedere”. E la medaglia d’oro è di Fiorello Fiorello non arretra di un millimetro. Anzi, rilancia. “Fare incazzare un collega vale una medaglia d’oro”. Dopo le lamentele di Andrea Pucci per l’i - facebook.com facebook

TAPIRO A PUCCI Andrea Pucci al vetriolo contro @Fiorello : «Fiore, goditi un po’ di più la vita!» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/video/anticipa… #Striscialanotizia #AndreaPucci #Fiorello #Sanremo2026 @SanremoRai #Sanremo2026 x.com