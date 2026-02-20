Andrea Mountbatten-Windsor rilasciato dopo quasi 12 ore | la foto in auto

Andrea Mountbatten-Windsor è stato rilasciato dopo quasi 12 ore di detenzione, a seguito di un fermo avvenuto nella tenuta di Sandringham. La polizia lo aveva fermato per un maxi controllo stradale, scatenando molte voci sulla sua posizione. Dopo aver trascorso diverse ore nella stazione di polizia, il principe è stato lasciato andare. I testimoni riferiscono di averlo visto uscire con un sorriso stanco. La notizia si diffonde rapidamente tra i media locali e i fan.

Andrea Mountbatten-Windsor è stato rilasciato dopo quasi 12 ore dal suo arresto, avvenuto nella tenuta di Sandringham. Ha lasciato la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk, a bordo di una Range Rover: compleanno amaro per l’ex Principe, il primo membro della Famiglia Reale che è stato arrestato in epoca moderna. L’accusa è quella di aver condiviso delle informazioni sensibili con Jeffrey Epstein quando lavorava come inviato commerciale del Regno Unito. Andrea Mountbatten-Windsor, il rilascio dopo l’arresto. Quella del 19 febbraio è stata la pagina più buia della Monarchia, dopo un periodo in cui gli scandali e i problemi hanno messo a dura prova l’immagine della Famiglia Reale: Andrea Mountbatten-Windsor, ex Principe ed ex Duca di York, è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Andrea Mountbatten-Windsor rilasciato dopo quasi 12 ore: la foto in auto Leggi anche: Andrea Mountbatten Windsor rilasciato dopo 12 ore, la reazione di Re Carlo all'arresto e l’allarme degli esperti: «Le conseguenze per la monarchia potrebbero essere letali Leggi anche: L'ex principe Andrea è stato rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andrea Mountbatten Windsor rilasciato dopo 12 ore, la reazione di Re Carlo all'arresto e l’allarme degli esperti: Le conseguenze per la monarchia potrebbero essere letali; Epstein files, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto per abuso d'ufficio; Caso Epstein, arrestato e poi rilasciato in serata l'ex principe Andrea, accusato di abuso d'ufficio; Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autorità. Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com Le 12 ore in custodia dell’ex Duca di York. Le motivazioni dell’arresto di AndreaL'ex Duca di York Andrea Mountbatten-Windsor è stato rilasciato dalla polizia inglese dopo 12 ore di custodia, ma rimane indagato. mam-e.it Andrea Mountbatten Windsor fermato dalla Polizia a seguito degli Epstein files triesteallnews.it/2026/02/andrea… x.com CHE PASTICCIO EX PRINCIPE! Andrea Mountbatten Windsor, ex principe, ex duca ed ex membro della famiglia reale britannica é stato rilasciato in serata dopo essere stato arrestato questa mattina anche se resta indagato - seppure a piede libero - per il sos - facebook.com facebook