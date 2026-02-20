Andrea la pecora nera della casa reale | perché il figlio preferito di Elisabetta rischia adesso di causare il crollo della Corona

Andrea, il figlio preferito di Elisabetta, si trova al centro di uno scandalo che potrebbe mettere in crisi la monarchia britannica. La causa è il suo passato di relazioni compromettenti e di utilizzo improprio di fondi pubblici, che continua a sollevare sospetti. La sua reputazione si è ulteriormente deteriorata con le accuse di tangenti e comportamenti discutibili, alimentando le polemiche sulla trasparenza della famiglia reale. La sua posizione fragile rischia di indebolire l’immagine della Corona agli occhi dell’opinione pubblica. La situazione resta comunque sotto stretta osservazione.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTELONDRA - Tutte le famiglie con una pecora nera si assomigliano fra loro, ma una famiglia reale con una pecora nera ha i guai a suo modo. E l'ex principe Andrea, oggi semplice signor Mountbatten-Windsor, nonché per qualche ora detenuto comune, ce l'ha messa tutta per svolgere quel ruolo e trascinare nel discredito i suoi augusti congiunti. Coccolato, vezzeggiato, blandito per tutta la sua esistenza, si è rivelato alla fine il tarlo che rischia di far crollare l'intero edificio della monarchia. E pensare che era il favorito di Elisabetta. Ad Andrea, il suo preferito, la regina perdonava tutto (in The Crown lo si vede che atterra col suo elicottero sul prato di Windsor, facendo volare tutto in aria): da sempre a Londra gira la voce, che non ha mai trovato una mezza conferma, che Andrea in realtà non fosse figlio del principe Filippo.

