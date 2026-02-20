Andrea 12 ore di arresto | Epstein Files riaprono il caso abusi

Andrea è stato rilasciato dopo dodici ore di detenzione, legate alle indagini sui presunti abusi collegati al caso Epstein. La polizia di Aylsham, nel Norfolk, ha confermato il suo rilascio senza ufficializzare eventuali accuse formali. L’arresto ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi delle indagini e sulla possibile ripresa delle verifiche sui comportamenti dell’ex principe. La notizia ha suscitato molte reazioni tra i media e il pubblico.

Ex Principe Andrea Rilasciato Dopo Arresto: Nuovi Sviluppi nel Caso Epstein. L’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk, circa dodici ore dopo il suo arresto in relazione alle indagini sugli abusi connessi al caso Epstein. L’arresto, avvenuto il 19 febbraio 2026, riapre un capitolo delicato e controverso che vede coinvolta la famiglia reale britannica e solleva interrogativi sulla gestione delle indagini e sulla ricerca della verità. Il Contesto degli “Epstein Files”. L’arresto dell’ex principe Andrea si inserisce in un contesto internazionale segnato dalle rivelazioni contenute negli “Epstein files”, una vasta raccolta di documenti giudiziari resi pubblici che hanno riacceso l’attenzione sulle attività illecite di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

