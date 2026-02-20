Andiamo andiamo! | la tensione di Federica Pellegrini e Matteo Giunta per Arianna Fontana

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno seguito in diretta la staffetta di short track di Arianna Fontana a Casa Livigno, a causa della passione per lo sport e del desiderio di sostenere l’atleta. Durante l’evento, i due hanno mostrato grande entusiasmo, urlando e battendo le mani ogni volta che Arianna migliorava il tempo. La tensione si faceva sentire tra il pubblico, mentre i commenti e gli applausi riempivano l’ambiente. Alla fine, la soddisfazione era evidente sui volti di tutti i presenti.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta ospiti a Casa Livigno per seguire in diretta la staffetta di short track di Arianna Fontana: tensione, tifo e applausi davanti allo schermo, tra sofferenza e gioia condivisa proprio come milioni di italiani da casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Andiamo, andiamo!": la tensione di Federica Pellegrini e Matteo Giunta per Arianna Fontana Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo, la famiglia si allarga: presto in 4Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno ospiti di Verissimo domenica 18 gennaio, in un’intervista di coppia. Federica Pellegrini, la foto della figlia monitorata a letto e il nuovo messaggio di Matteo GiuntaFederica Pellegrini condivide sui social una foto della figlia Matilde a letto, con un dispositivo medico al piede. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andiamo, andiamo!: la tensione di Federica Pellegrini e Matteo Giunta per Arianna Fontana; Tensione all’Olympic Store in Duomo tra tifosi israeliani e un commesso che dice Free Palestine; Tajani e il board per Gaza | Zero alternative a Trump Non andiamo contro la Costituzione. VIDEO | Anche Federica Pellegrini tra i tedofori: "Sui 200 metri sempre stata brava" facebook Federica #Pellegrini tedofora speciale con il pancione: la battuta sui 200 metri fa impazzire la folla x.com