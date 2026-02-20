‘Andate in un pronto soccorso italiano’ il tributo della sorella di Lindsey Vonn e la risposta dei medici

Karin Kildow, sorella di Lindsey Vonn, ha condiviso su Instagram un video dedicato ai medici dei pronto soccorso italiani, suscitando grande attenzione. La donna ha invitato le persone a recarsi in ospedale, sottolineando la dedizione e il coraggio degli operatori sanitari italiani, specialmente in momenti difficili. Nel video si vedono immagini di medici e infermieri al lavoro, tra camici verdi e attrezzature moderne. La sua scelta di parlare direttamente agli spettatori ha fatto discutere sui rischi e sulla solidarietà degli operatori sanitari italiani.

Il fascino del ‘camice verde’ colpisce ancora. Il video tributo agli operatori del pronto soccorso italiani postato su Instagram dalla sorella di Lindsey Vonn, Karin Kildow, è diventato virale. “Cancellate le app di incontri e andate in un pronto soccorso italiano”, scrive la Kildow mentre scorrono le immagini di medici e infermieri dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, coronate da raffiche di apprezzamenti, commenti e condivisioni. “Belli, e per fortuna anche bravi. E brave, ovviamente”, commenta con un sorriso a LaSalute di LaPresse Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Simeu, la Società italiana della medicina di emergenza-urgenza.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Andate in un pronto soccorso italiano’, il tributo della sorella di Lindsey Vonn e la risposta dei medici Leggi anche: «Dimenticate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani»: la sorella di Lindsey Vonn folgorata dal fascino dei medici – Il video Leggi anche: La sorella di Lindsey Vonn sui medici italiani: "Dimenticate le app di incontri, andate nei pronto soccorso" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cancellate le app di incontri e andate semplicemente in un pronto soccorso: la sorella di Vonn sui medici italiani; La sorella della sciatrice Vonn perde la testa per i medici italiani e pubblica un video sui social; Dimenticate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani: la sorella di Lindsey Vonn folgorata dal fascino dei medici - Il video; Tre giorni parcheggiata al pronto soccorso prima di andare in reparto: è assurdo. La sorella della sciatrice Vonn perde la testa per i medici italiani e pubblica un video sui socialCancellate le app di incontri e andate in un pronto soccorso Italiano, scrive sulle immagini che scorrono riprese durante la permanenza della sorella Lindsey in ospedale ... msn.com «Dimenticate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani»: la sorella di Lindsey Vonn folgorata dal fascino dei medici – Il videoMentre l'atleta veniva sottoposta a tutti gli accertamenti necessari prima dell'operazione, la sorella ha deciso di stemperare la tensione con un filmato social L'articolo «Dimenticate le app di incon ... msn.com Lindsey Vonn operata alla gamba, il post virale della sorella: «Cancellate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani» - facebook.com facebook In che modo atlete come le italiane Federica Brignone e Sofia Goggia e la statunitense Lindsey Vonn riescono a «ri-settare» mente e corpo dopo gravi incidenti e lunghi periodi lontani dalle piste Ne abbiamo parlato con lo psicologo x.com