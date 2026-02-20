Ancora allarme truffa via Sms dall’Asl Toscana Centro

L’Asl Toscana Centro ha segnalato un nuovo caso di truffa via SMS, che ha colpito diversi cittadini. Un utente ha ricevuto un messaggio falso che annunciava una prenotazione per una visita medica, ma si trattava di un tentativo di furto di dati personali. La comunicazione si diffonde rapidamente tra utenti ignari, che credono di aver ricevuto un avviso legittimo. L’azienda ha ribadito di non inviare mai messaggi con richieste di informazioni sensibili. La polizia è al lavoro per bloccare questa truffa.

FIRENZE – L’azienda Usl Toscana Centro rinnova con fermezza l’invito a prestare la massima attenzione ai messaggi Sms che riportano presunte comunicazioni del Cup (Centro unico di prenotazione). Negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi casi di messaggi che invitano a richiamare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, presentandosi come comunicazioni legate a prenotazioni o pratiche sanitarie. L’azienda ribadisce che non sono in corso invii di Sms dal Cup contenenti richieste di ricontatto telefonico. Si tratta con ogni probabilità di tentativi di frode. Per questo motivo si invita a non rispondere ai messaggi ricevuti e a non effettuare alcuna chiamata verso numerazioni indicate nel testo del Sms.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ancora allarme truffa via Sms dall’Asl Toscana Centro Leggi anche: Torna la truffa del finto cup: sms fraudolenti che fanno leva su ansia e urgenza. L’appello dell’Asl Toscana centro Leggi anche: SMS dall’ASL con numeri 899: la nuova truffa che svuota il credito telefonico in pochi minuti Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Truffe online, è ancora allarme per quella della tessera sanitaria: anche la Polizia Postale avvisa gli utenti; Polizia Postale, l’allarme sulla truffa vota ballerina su WhatsApp; Aniasa lancia l'allarme sulle truffe nell'autonoleggio; Boom di truffe telefoniche anche a Latina: l'allarme della questura. Allarme dei carabinieri di Napoli per le truffe via WhatsApp – videocontatti di messaggistica istantanea WhatsApp e l’apparente innocuità di iniziative solidali o concorsi online ... sorrentopress.it Truffe online, è ancora allarme per quella della tessera sanitaria: anche la Polizia Postale avvisa gli utentiA mettere in guardia i cittadini era stato per primo il Ministero della Salute. L'insidioso raggiro, quindi, sta circolando ancora. Ecco come difendersi ... corriere.it La Ginecologia dell’Asl Toscana sud est protagonista a ENDO Dubai con un’operazione complessa trasmessa in live streaming - facebook.com facebook