AnconAmbiente sotto accusa | Viviamo tra rifiuti e degrado Il Comune rassicura i quartieri

AnconAmbiente si trova al centro delle polemiche perché i cittadini lamentano rifiuti abbandonati e condizioni di degrado nelle strade. La causa principale riguarda problemi nella gestione dei rifiuti, che hanno portato a cumuli di spazzatura nelle zone più frequentate. Il Comune ha promesso un nuovo contratto di servizio per affrontare il problema, puntando a migliorare la raccolta e l’igiene urbana. Nel frattempo, le proteste dei residenti continuano, evidenziando la difficoltà di mantenere le strade pulite. La questione rimane aperta tra promesse e criticità concrete.

Un nuovo contratto di servizio per combattere l'inciviltà, ma anche per migliorare un servizio scadente sotto il profilo della raccolta dei rifiuti e dell' igiene. Approvato alla fine dello scorso anno ed entrato in vigore dall'inizio del 2026, il nuovo contratto deve ancora mostrare i suoi effetti: "Serve pazienza, tra un anno sono sicuro che il cambiamento sarà evidente" confida l'assessore con delega ai rapporti con Anconambiente, Stefano Tombolini, intervenuto ieri durante l'assemblea pubblica organizzata a Valle Miano dai Ctp (Consigli territoriali di partecipazione) 3 (Archi, stazione, Palombella), 4 (Grazie e Tavernelle) e 6 (Piano, Posatora).