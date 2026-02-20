Anche San Donato si colora di maschere e carri allegorici per il Carnevale 2026

San Donato di Lecce si prepara a festeggiare il Carnevale 2026, un evento che coinvolge tutta la comunità con carri colorati e maschere vivaci. La festa, prevista per i prossimi giorni, vede la partecipazione di molte famiglie e scuole locali, che preparano sfilate e spettacoli. Le strade si riempiranno di musica, balli e decorazioni festive, creando un’atmosfera di allegria diffusa. I residenti attendono con entusiasmo questa tradizione annuale.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend La sfilata della 49esima edizione in programma domenica 22 febbraio a partire dalle 15. Non mancheranno animazione e musica SAN DONATO DI LECCE – Torna l’appuntamento più atteso dell’anno con l’allegria e la tradizione del Carnevale di San Donato e Galugnano edizione 2026. Una manifestazione storica che dal 1977 anima le strade della comunità, pronta a celebrare la sua prossima grande sfilata domenica 22 febbraio. L’evento, organizzato dal Comune di San Donato di Lecce in collaborazione con l'associazione Eventi e Spettacolo promette un pomeriggio di musica, creatività e divertimento per tutte le età.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegria

Leggi anche: Udine si colora di carnevale, torna la sfilata dei carri allegorici: ecco quando sarà

Anteprime Carri Allegorici Carnevale Campagnolo 2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.