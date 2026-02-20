Anche San Donato si colora di maschere e carri allegorici per il Carnevale 2026
San Donato di Lecce si prepara a festeggiare il Carnevale 2026, un evento che coinvolge tutta la comunità con carri colorati e maschere vivaci. La festa, prevista per i prossimi giorni, vede la partecipazione di molte famiglie e scuole locali, che preparano sfilate e spettacoli. Le strade si riempiranno di musica, balli e decorazioni festive, creando un’atmosfera di allegria diffusa. I residenti attendono con entusiasmo questa tradizione annuale.
L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend La sfilata della 49esima edizione in programma domenica 22 febbraio a partire dalle 15. Non mancheranno animazione e musica SAN DONATO DI LECCE – Torna l’appuntamento più atteso dell’anno con l’allegria e la tradizione del Carnevale di San Donato e Galugnano edizione 2026. Una manifestazione storica che dal 1977 anima le strade della comunità, pronta a celebrare la sua prossima grande sfilata domenica 22 febbraio. L’evento, organizzato dal Comune di San Donato di Lecce in collaborazione con l'associazione Eventi e Spettacolo promette un pomeriggio di musica, creatività e divertimento per tutte le età.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegria
Leggi anche: Udine si colora di carnevale, torna la sfilata dei carri allegorici: ecco quando sarà
Anteprime Carri Allegorici Carnevale Campagnolo 2026
Argomenti discussi: Un’intesa tra Milano e San Donato per il boschetto dello spaccio; Sepsi, svolta nella diagnosi precoce: un valore dell’emocromo supera i test tradizionali; San Donato, via alla sostituzione dei gruppi frigoriferi. Le modifiche ad accessi e percorsi; Monopattini e dehors al centro del blitz antidegrado in San Donato: raffica di multe.
San Donato: Nuovi Orari e Carta Etica Riducono le Giocate d’Azzardo di 2,5 Milioni di EuroScopri come San Donato sta combattendo la dipendenza dal gioco d'azzardo con nuovi orari, una Carta Etica e un approccio comunitario. Un esempio di responsabilità e prevenzione. milano.cityrumors.it
San Donato, si accende la vigilia. Corteo, Vespri e Offerta del Cero. Guida agli eventi per il patronodi Angela BaldiAREZZODomani Arezzo festeggia il suo patrono e alla vigilia di San Donato, stasera tantissimi saranno gli appuntamenti tra folklore, tradizione e cerimonie religiose che coinvolgeranno ... lanazione.it
Al Policlinico San Donato nasce il Brain Health Service, un servizio dedicato alla prevenzione delle demenze e alla tutela della salute del cervello, con un approccio integrato e personalizzato per donne e uomini. All’interno del servizio prende forma anche 3D - facebook.com facebook