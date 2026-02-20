Anche gli alpini lecchesi in campo alle Olimpiadi invernali

Da leccotoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alpini lecchesi partecipano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per supportare la logistica delle gare. Oltre un centinaio di volontari della Sezione di Lecco si sono mobilitati, alcuni lavorano tra Bormio e Livigno, dove si svolgono diverse competizioni, altri sono presenti ogni giorno in vari punti strategici. La loro presenza si concentra sull'assistenza e la gestione delle attività legate alla manifestazione. La loro presenza rappresenta un contributo concreto all’evento olimpico.

Immagine generica

Ieri il presidente sezionale Emiliano Invernizzi ha raggiunto l’Alta Valtellina per incontrare alcuni di loro e ringraziarli dell’attività svolta in queste due settimane. “Siamo onorati e fieri - commenta Invernizzi - di aver offerto il nostro contributo alla buona riuscita di un evento che a livello internazionale sta lasciando un segno importante della positività creativa e organizzativa del nostro Paese. L’Ana ha messo a disposizione uomini e competenze, la Sezione di Lecco ha risposto alla chiamata con la determinazione e la cura di sempre, mobilitando le proprie strutture di Protezione civile e tanti volontari”.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tutti gli italiani a caccia di medaglie oggi alle Olimpiadi invernaliOggi gli italiani sono in tantissimi davanti alla TV, sperando in una medaglia alle Olimpiadi invernali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: OLIMPIADI MILANO CORTINA, IN CAMPO ANCHE GLI ALPINI LECCHESI; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in campo anche gli alpini lecchesi; Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il grande impegno degli alpini lecchesi; Il Soccorso alpino: Pericolo valanghe, massima attenzione.

anche gli alpini lecchesiOlimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in campo anche gli alpini lecchesiLECCO – Sono più di un centinaio gli alpini della Sezione di Lecco che, in diverso modo, stanno dando il loro contributo all’organizzazione e alla gestione logistica dei Giochi Olimpici Milano-Cortina ... lecconotizie.com

Quattro Alpini del Gruppo di Acquate tra i volontari di Milano-Cortina 2026Divisi tra le sedi di Bormio, Livigno e Cortina, sono giunti sul posto nella giornata di mercoledì Esperienza olimpica per Tiziano Rusconi, Enrico Negri, Paolo Panzeri e Giuseppe Floccari LECCO – Nell ... msn.com