Anche gli alpini lecchesi in campo alle Olimpiadi invernali

Gli alpini lecchesi partecipano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per supportare la logistica delle gare. Oltre un centinaio di volontari della Sezione di Lecco si sono mobilitati, alcuni lavorano tra Bormio e Livigno, dove si svolgono diverse competizioni, altri sono presenti ogni giorno in vari punti strategici. La loro presenza si concentra sull'assistenza e la gestione delle attività legate alla manifestazione. La loro presenza rappresenta un contributo concreto all’evento olimpico.

Ieri il presidente sezionale Emiliano Invernizzi ha raggiunto l’Alta Valtellina per incontrare alcuni di loro e ringraziarli dell’attività svolta in queste due settimane. “Siamo onorati e fieri - commenta Invernizzi - di aver offerto il nostro contributo alla buona riuscita di un evento che a livello internazionale sta lasciando un segno importante della positività creativa e organizzativa del nostro Paese. L’Ana ha messo a disposizione uomini e competenze, la Sezione di Lecco ha risposto alla chiamata con la determinazione e la cura di sempre, mobilitando le proprie strutture di Protezione civile e tanti volontari”.🔗 Leggi su Leccotoday.it

