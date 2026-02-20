Anche a Bormio e Livigno esplode la mani delle spille olimpiche

A Bormio e Livigno, le mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, hanno scatenato una vera e propria mania tra appassionati e visitatori. La causa è la diffusione delle spille ufficiali e non, che vengono scambiate e collezionate ovunque. Durante le visite, molti si sono fermati a cercare le spille più rare o originali, creando file e scambi tra collezionisti. La passione per queste spille ha coinvolto anche giovani e anziani, rendendo i due centri olimpici un punto di ritrovo per i collezionisti.

Dai villaggi agli hotel fino ai bar: collezionisti, atleti e turisti si scambiano le "pins". E in alcuni locali diventano persino alternativa alle mance Non solo gare e medaglie. A Bormio e Livigno, sedi valtellinesi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, è scoppiata la pin mania: la caccia alle spille ufficiali e ufficiose dei Giochi che coinvolge atleti, volontari, addetti ai lavori e turisti, trasformando i due poli olimpici in un grande mercato internazionale di scambio. Il fenomeno, tradizione storica a cinque cerchi, ha preso piede con forza anche in Alta Valtellina. Le pins — dalle mascotte olimpiche a quelle degli sponsor, fino agli esemplari dei vari Comitati nazionali — passano di mano in mano secondo la logica dello scambio, più che della vendita, alimentando relazioni, curiosità e incontri tra delegazioni di tutto il mondo.