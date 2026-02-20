Anadolu prima missione operativa per i droni imbarcati sulla nave d’assalto turca

Il 14 febbraio 2026, Anadolu ha condotto la sua prima operazione con droni imbarcati, innescando un nuovo capitolo per le forze turche. Un UCAV Bayraktar TB3, trasportato sulla nave d’assalto Anadolu, ha partecipato a un attacco simulato nel Mar Baltico durante l’esercitazione NATO Steadfast Dart 2026. Questa prova dimostra come i droni siano diventati strumenti strategici in ambito militare, con l’obiettivo di migliorare capacità di combattimento e sorveglianza. La Turchia continua a sviluppare tecnologie innovative per rafforzare la propria difesa.

Il 14 febbraio 2026, la Turchia ha reso noto che un UCAV ( Unmanned Combat Air Vehicle ) di tipo Bayraktar TB3, imbarcato sulla nave d'assalto anfibia " Anadolu ", definibile "porta-droni", ha eseguito la sua prima missione di attacco marittimo durante l'esercitazione NATO Steadfast Dart 2026 nel Mar Baltico. Secondo la dichiarazione ufficiale, il drone TB3 è decollato dalla nave, ha ingaggiato un bersaglio di superficie con due munizioni a guida di precisione MAM-L ed è stato poi recuperato a bordo. Si tratta della prima volta in assoluto che un velivolo senza pilota turco ha eseguito una missione di combattimento completa da una piattaforma navale, e della prima missione operativa di attacco di un UCAV di medie dimensioni imbarcato per un Paese della NATO – e a livello globale – dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.