Amtab dopo l' inchiesta | il piano di D' Amore per trasformare l' azienda in un' officina hi-tech in Europa

Amtab ha annunciato un nuovo piano dopo le indagini sulla gestione. La causa sono i problemi riscontrati nei servizi di manutenzione e la gestione delle risorse umane. D’Amore, responsabile dell’azienda, punta a trasformare Amtab in un centro tecnologico all’avanguardia in Europa. La strategia prevede di eliminare quasi tutti gli appalti esterni, concentrandosi sulla formazione interna del personale. Inoltre, il piano introduce premi legati ai risultati individuali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla città.

Ridurre fino ad azzerare gli appalti all'esterno, a cominciare dalla manutenzione. Più formazione per il personale e premialità in base ai risultati raggiunti individualmente. L'amministratore giudiziario dell'Amtab, Luca D'Amore, ieri ha illustrato la strategia per il rilancio dell'azienda di trasporto urbano, per i prossimi due anni, il tempo concesso dal Tribunale per il "controllo giudiziario". L'azienda è infatti uscita dalla fase di amministrazione giudiziaria, avviata precisamente due anni fa, dopo l'inchiesta Codice Interno che aveva svelato intrecci tra mafia e politica con il coinvolgimento anche di dipendenti Amtab.